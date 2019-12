Handke knurrig: „Lieber Klopapier als Ihre Fragen“

„Ich bevorzuge Klopapier gegenüber Ihren leeren Fragen“

Als ein US-Journalist auf das Massaker von Srebrenica zu sprechen kam, holte Handke einen an ihn gerichteten englischsprachigen Brief heraus, dem Toilettenpapier beigegeben worden sei und in dem der Verfasser Handke unter anderem Ignorierung gesicherter Fakten vorwirft und ihn dabei mit US-Präsident Donald Trump vergleicht. „Ich bevorzuge Klopapier, anonyme Briefe mit Toilettenpapier im Inneren, gegenüber Ihren leeren Fragen“, meinte Handke in Richtung der Journalisten.