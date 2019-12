Sensation durch Tschechin Ledecka - Venier Dritte!

Den möglichen Sieg verspielte die Steirerin im Schlussteil der Abfahrt. Schmidhofer machte es unter anderem am missglückten Zielsprung fest. „Ich muss mich fast entschuldigen, dass ich nicht so gut springe“, erklärte sie. Den entscheidenden Rückfall hatte sie aber bei der Ausfahrt aus dem Steilhang erlitten. „Bis dahin war ich brutal schnell. Dann bin ich in den weichen Schnee gekommen, es hat mich sofort gestoppt und das Tempo gefressen. Damit war das Podest weg“, so Schmidhofer. Die Steirerin hatte bei der Auslosung freiwillig die Startnummer sieben Venier überlassen und selbst die neun gewählt. Venier machte viel aus dem Geschenk. „Es war eine ganz gute Fahrt. Nach der Verkürzung habe ich gedacht: Nicht so gut für mich! Weil ich im Starten nicht so gut bin“, gestand sie. „Ich habe dann das Rennen eben unten rausgeholt.“ Am Samstag steht beim Speed-Auftakt der Ski-Damen in Kanada eine weitere Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag folgt noch ein Super-G.