Long Island: Das Sylt der New Yorker

Die Flucht vor der brausenden Energie des Big Apple, die Nähe zur Stadt sowie die kilometerweiten unberührten Strände sind nur einige der vielen Gründe, weshalb die New Yorker so gerne ihren Urlaub auf Long Island verbringen. „Viele Städter kommen für ein Wochenende, einige für den ganzen Sommer“, erzählt uns Reiseleiterin Maggie LaCasse, die auf Long Island geboren ist und mit Kind und Mann hier lebt. Die Anbindung an das Verkehrsnetz ist hervorragend: Long Island ist über sieben Brücken und zwei Tunnel mit New York City verbunden. Mit dem Zug, der Montauk Line of the Long Island Rail Road (LIRR), gelangt man bequem von Penn Station in Manhattan zu den Hamptons.