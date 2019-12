Ibiza-Affäre: Das erste Foto des Lockvogels!

Gerüchten zufolge soll es sich bei der Frau um eine Studentin der Land- und Forstwirtschaft - deshalb auch ihre Detailkenntnisse beim Gespräch zu einem Grundstückskauf mit Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus - aus Ex-Jugoslawien handeln. Andere wollen wiederum wissen, dass der Lockvogel selbst als Sicherheits-Söldner bzw. Informant der Polizei am Balkan gearbeitet hat. So wie zumindest einer der beiden in Wien in U-Haft sitzenden verdächtigen Männer.