So wurden Strache und Gudenus in die Falle gelockt

Gudenus mit gefälschtem Reisepass getäuscht

Bereits wenig Tage später habe man sich zwecks besseren Kennenlernens erneut in einem Wiener Restaurant getroffen. Dabei habe der Anwalt - wie bereits zuvor die Maklerin - behauptet, ein erster Teilbetrag in Höhe von sieben Millionen Euro sei auf seinem Treuhandkonto eingelangt. Dadurch sei seinem Mandanten suggeriert worden, dass „tatsächlich eine hohe Liquidität der (vermeintlichen) Russin bestehe“, heißt es in der Klage, die am Mittwoch bei Gericht eingebracht worden ist. Im Mai oder Juni 2017 habe der angeklagte Anwalt Gudenus in seine Kanzlei eingeladen, um Details zum vermeintlichen Verkauf der Immobilie an die vermeintliche Russin zu bespechen. Bei dieser Gelegenheit habe der Anwalt Gudenus auch eine gefälschte Kopie eines Reisepasses gezeigt.