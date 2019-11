Ermittler verraten Details in Sachen Ibiza-Video

Der größte Politik-Skandal Österreich rund um das Ibiza-Video beschäftigt weiterhin das Land: Während eine Zeugin, die Immobilienmaklerin Irena Markovic, nach Spekulationen die Flucht nach vorne angetreten hat, vermeldete die Staatsanwaltschaft Wien am Dienstag „bereits wesentliche Ermittlungserfolge erzielt“ zu haben. Ermittelt wird gegen sieben Beschuldigte, bislang gab es bereits 40 Vernehmungen, 15 Hausdurchsuchungen und 36 Kontenöffnungen, wie die Ermittler in einer Aussendung mitteilten. Nach derzeitiger Verdachtslage sollen zumindest zwei Personen an Planung und Umsetzung der Ibiza-Aufnahmen beteiligt gewesen sein - aber keine kriminellen Organisationen oder ausländischen Geheimdienste, wie betont wurde.