Ibiza-Maklerin: „Für mich sah es unbedenklich aus“

Es habe zwei Treffen mit dem Lockvogel im Vorfeld gegeben, erzählte die Maklerin im Puls-24-Interview, beim dritten Treffen habe dann in Niederösterreich der bereits bekannt gewesene Besichtigungstermin stattgefunden. „Für mich sah das ganz unbedenklich aus“, so Markovic. Die „sehr selbstbewusste“ Dame habe „hervorragend Englisch gesprochen“, die meiste Zeit aber Russisch, was sie, die Maklerin, aber nicht verstanden habe. Auch vom Verhalten her sei Markovic nichts Verdächtiges aufgefallen, wie sie sagt.