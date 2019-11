Opfer-Anwalt ortet bei Bundesheer „Totalversagen“

Nach dem tragischen Tod eines Militärhundeführers hat nun der Anwalt der Familie des Opfers scharfe Kritik am Bundesheer geübt. Unter Verweis auf die Aktenlage äußerte Erich Gemeiner in einer Aussendung den Verdacht, dass „diverse Mitglieder“ des Heeres „sowie das Bundesheer an sich die fahrlässige Tötung meines Mandanten zu verantworten haben“. Zudem hielt der Jurist fest, dass man „manches, was nunmehr bekannt wurde“, schlichtweg nicht mehr „schönreden“ könne. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse würden „eindeutig darauf hindeuten, dass der Unfall einem Totalversagen des Überwachungs-, Sicherheits- und Schutzsystems in der betroffenen Kaserne zu verdanken ist“.