Hund attackierte schon vor Todesbissen Soldat

Ohne Grund in Oberarm und Beine gezwickt

Später gibt der Hundeführer zu Protokoll, dass der Belgische Schäfer „Haiti “ ihn im Februar dieses Jahres beim Auslauf schon einmal ohne Grund in den Oberarm und in die Beine gezwickt hatte. „Der Hundeführer hatte daraufhin den Hund gepackt und in den Zwinger zurückgebracht. Der Hund zeigte dabei keine Gegenwehr. Der Hundeführer wurde nicht verletzt“, so Bundesheer-Sprecher Michael Bauer am Montagabend in einer Aussendung. Der Vorfall sei nicht als Indiz für eine erhöhte Gefährlichkeit gewertet worden, der Hundeführer zog keine Konsequenzen.