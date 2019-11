Tödliche Hundeattacke: Tiere in Quarantäne

Die Ermittlungen nach der tödlichen Hundeattacke auf einen 31-jährigen Soldaten in der Nacht auf Donnerstag in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt laufen weiterhin auf Hochtouren. Deren Ergebnisse wolle man nutzen, „um derartige Vorfälle in Zukunft zu vermeiden“, betonte Dietmar Rust, Leiter der Medienarbeit des Verteidigungsministeriums, am Freitag. Die beiden Tiere befinden sich derzeit in Quarantäne und werden von Hundeführern betreut.