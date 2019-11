Israel an zweitem Tag in Folge unter Beschuss

Aus Sorge vor weiterer Gewalt sollen die Schulen in israelischen Grenzorten wie Sderot am Mittwoch am zweiten Tag in Folge geschlossen bleiben. Das Geheul von Warnsirenen gehört mittlerweile zum traurigen Alltag. Mehr als 220 Raketen wurden nach Militärangaben am Dienstag vom Gazastreifen aus auf Israel abgefeuert.