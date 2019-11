Schneechaos: Tausende Haushalte ohne Strom

Wegen Schneebruchgefahr bleiben auch die Volksschule und NMS Winklern, die VS Heiligenblut, die VS Großkirchheim, die VS Mörtschach, die VS Flattach, die VS und NMS Obervellach, die VS Stall im Mölltal, die VS Rangersdorf sowie im Bezirk Hermagor das Bildungszentrum Lesachtal geschlossen. In Großkirchheim misst man 60 Zentimeter Schnee.