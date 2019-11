ÖVP: „Unehrliche“ FPÖ hat sich selbst abgekapselt

Zwischen den ehemaligen Koalitionspartnern ÖVP und FPÖ hängt der Haussegen schief. „Auslieferung Österreichs an die Grünen“, nannte FPÖ-Chef Norbert Hofer am Montag den Umstand, dass Türkis und Grün ab sofort über eine gemeinsame Regierung verhandeln. Diese Darstellung sei „unehrlich“, konterte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer und wies darauf hin, dass sich die FPÖ in Sachen Regierungsbildung selbst aus dem Spiel genommen hatte. Dem wiederum ließ FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl heftige Kritik folgen: „Massiven Bruch von Wahlversprechen“ warf er dem Ex-Koalitionspartner unter anderem vor.