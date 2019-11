Auch ÖVP einstimmig für Verhandlungen mit Grünen

EU-Kommissar Hahn „teilt Euphorie“

Auch der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) wünscht sich, angesprochen auf die türkis-grünen Verhandlungen, „im Interesse Europas eine stabile Regierung, eine Regierung die logischerweise auch eine starke pro-europäische Ausrichtung hat, eine Regierung, die nicht nur in einer Periode denkt, sondern auch längerfristige Projekte angeht. Ich kenne noch nicht die Details, aber nachdem alle euphorisch sind, habe ich nichts dagegen, diese Euphorie zu teilen“, sagte Hahn am Rande des EU-Außenministerrates in Brüssel am Montag.