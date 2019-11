FPÖ ortet „Auslieferung Österreichs an Grüne“

Nach der Bekanntgabe von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, mit den Grünen Koalitionsverhandlungen zu starten, hat die FPÖ darauf mit Ablehnung reagiert. Norbert Hofer, der bereits kurz nach der Wahl den Gang der Freiheitlichen in die Opposition betont hatte, sagte am Montag: „Jetzt ist es fix. Die ÖVP verlässt den Mitte-rechts-Kurs in der Regierungsarbeit und liefert Österreich den Grünen aus.“ Kurz hatte zuvor Parallelverhandlungen ausgeschlossen, aber betont, mit Hofer „nach wie vor eine gute Gesprächsbasis zu haben“.