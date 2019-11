SPÖ will Grüne auf Regierungsfähigkeit „testen“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner rechnet bereits fix mit einer türkis-grünen Regierung. Sie gehe davon aus, dass die Entscheidung der ÖVP bezüglich ihres Gesprächspartners „gut überlegt“ gewesen sei und dass die Verhandlungen mit den Grünen zu einem positiven Ergebnis kommen, sagte die rote Frontfrau am Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Dabei kündigte Rendi-Wagner auch an, die Ökopartei bezüglich Regierungsfähigkeit bereits diese Woche an ihren Taten messen zu wollen.