Spurenlose Geradlinigkeit als Erfolgsgeheimnis

Zwei ineinander verschränkte „T“ sind das Symbol für Tetan, den Spezialanlagenbauer für die Metallindustrie, der beim Landespreis für Innovation zuletzt in der Kategorie der kleinen und mittleren Unternehmen jubeln durfte. „Wir kennen uns schon seit Schulzeiten, hatten immer vor, etwas gemeinsam auf die Füße zu stellen“, erzählt Friedrich Moser. Mit Ulrich Strasser hat der Scharnsteiner im April 2016 die Firma gegründet, die seit etwas mehr als einem Jahr mit Büro und Werkstatt am Gelände der früheren Brauerei in Gmunden zu Hause ist.