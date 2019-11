Tornado verwüstet Olivenöl-Fabrik in Griechenland

Laut dem Wetterdienst Meteo des Nationalen Observatoriums in Athen wurden 2018 in Griechenland 107 Tornados gezählt, von denen lediglich drei erhebliche Schäden verursachten. Bei der überwiegenden Mehrheit der in Griechenland und anderen Mittelmeerstaaten gezählten Tornados handelt es sich übrigens um Wasserhosen, also räumlich eng begrenzte Wirbelstürme mit einem Durchmesser von 100 bis 200 Metern, die über dem Meer entstehen.