„GRID“ mit Autogramm von Fernando Alonso gewinnen!

krone.at verlost mit freundlicher Unterstützung von Codemasters drei vom zweifachen Formel-1-Weltmeister und Le-Mans-Sieger Fernando Alonso signierte Exemplare des Rennspiel-Hits „GRID“ für PC, PS4 und Xbox One. Das opulente Rennspiel bietet eine riesige Auswahl an Fahrzeugen und Strecken, bleibt dabei aber angenehm zugänglich. Alonso fungierte als Motorsport-Berater und hat mit FA Racing eSports auch sein eigenes eSports-Team am Start. Um an der Verlosung teilzunehmen, tragen Sie einfach unten Ihre Daten und den Wunschgewinn ein!