Libra-Pläne: EZB soll eigene Cyberwährung prüfen

In der Europäischen Union werden als Antwort auf Facebooks Libra-Pläne Überlegungen für eine eigene Digitalwährung angestellt. Die Europäische Zentralbank und die anderen EU-Notenbanken könnten sinnvollerweise entsprechende Möglichkeiten ausloten und konkrete Schritte in diese Richtung prüfen, heißt es in einem Entwurf eines Dokuments der finnischen Ratspräsidentschaft.