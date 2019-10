Cup-„Prämie“ ist Zuckerl für die Mannschaftskasse

Die Bundesligisten Altach (2017) und WAC (2018) an den Rand einer Pleite gebracht, heuer in der 2. Runde des ÖFB-Cups Zweitligist Horn verdient 2:0 besiegt - Drittligist Gurten ist ein echter Favoriten-Schreck. Am Dienstag will man gegen Austria Lustenau auch die Mannschaftskasse aufbessern. Die SV Ried muss hingegen zu Bundesligist St. Pölten.