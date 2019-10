Waffenverbotsplan für drei Hotspots in Linzer City

„Handeln, bevor etwas passiert“, ist die Devise des Linzer Vizebürgermeisters Bernhard Baier (VP). Für ihn sind die Waffenverbotszonen am Hinsenkampplatz und jene ab 1. November in der Altstadt nicht genug. Er fordert ehestmöglich eine Prüfung der Situation rund um den Hauptbahnhof und in weiterer Folge vom Musiktheater bis zum Schillerpark – siehe Grafik rechts.