Unbekannte jagten Bankomat in Wolfsberg in Luft

Großalarm herrschte am Freitagmorgen in Wolfsberg. Nachdem ein Geldautomat einer Bank in der Klagenfurter Straße aus der Fassade gesprengt worden war, rückten nicht nur mehrere Polizeistreifen, Spürhunde und Beamte des Einsatzkommandos Cobra, sondern auch Sprengstoffexperten und Kripo-Ermittler in die Lavanttaler Bezirksstadt aus. „Teile des Geldautomaten sowie Geldscheine wurden durch die Wucht der Explosion meterweit verstreut. Das gesamte Areal musste großräumig gesperrt werden“, schildert Polizeisprecher Mario Nemetz.