Matakustix: Das „etwas andere Muttertags-Geschenk“

Ebenfalls wieder auf der Show-Bühne steht die stimmgewaltige Kärntnerin und Voice of Germany-Finalistin Emely Myles. Die jüngst übrigens mit Matakustix-Frontman Matthias Ortner den schwungvollen Sommer-Hit „Fiesta“ (Veröffentlichung am 9. Mai) aufgenommen hat. Und last, but not least: Auch die Werkskapelle Ferndorf sowie Austro-Pop-Star Paul Pizzera, der Traum aller Schwiegermütter, werden die „etwas andere“ zu einer ganz speziellen Heimatshow machen!