Mazda-Projektmanagerin: „MX-30 ist ein Zweitwagen“

„Die kleinere Batterie hat zahlreiche Vorteile“, sagt sie und erwähnt neben der einfacheren Unterbringung im Auto und der kürzeren Ladezeit natürlich auch den günstigeren Preis. Ein Schnäppchen ist der Mazda mit über 30.000 Euro trotzdem nicht, dennoch geht Takeuchi davon aus, dass der Stromer für die meisten Käufer ein Zweitwagen für die City wird - wenn nicht sogar das dritte Auto. Das habe sich schon in der Planungsphase in zahlreichen Kundenbefragungen herausgestellt, und deshalb seien 200 Kilometer auch völlig ausreichend, so die Managerin: „Die MX-30-Kunden nutzen das Elektro-SUV in der Stadt, für die Langstrecke haben Sie in der Regel einen Benziner oder Diesel.“