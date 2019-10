„Mini-Felsen“ für beste Unternehmer der Steiermark

Sparte Innovation

Last, but not least, die Sparte „Innovation“, auf die man in der Steiermark mit Recht besonders stolz ist: Andreas Rauscher, CEO der Zellstoff Pöls, ist dort die Nummer 1. Nicht zuletzt wegen der 130-Millionen-Investition in eine neue Papiermaschine. Auf Platz 2 der aus der Weststeiermark stammende Humangenetiker Harald Snidar, dessen Unternehmen ScarletRed digitale Hautanalyse mit Hilfe künstlicher Intelligenz anbietet. Auf der Kundenliste stehen so prominente Namen wie L’Oreal oder Henkel. Auf dem dritten Stockerlplatz: Stefan Röpke, Chef von Samsung SDI Battery Systems. In Premstätten werden Batteriesysteme für die Elektromobilität entwickelt und produziert.