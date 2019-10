Frauen mussten aus Unfallauto geborgen werden

Die 52-Jährige aus dem Bezirk Liezen (Steiermark) lenkte ihren Pkw am Samstag um 13.10 Uhr auf der Salzkammergut Bundesstraße in Bad Goisern in Richtung Bad Ischl und wollte in einen Güterweg abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Horn (Niederösterreich) mit seinem Pkw dahinter. Er kollidierte mit dem abbiegenden Fahrzeug seitlich, wodurch dieses sich überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Die Lenkerin und ihre 76-jährige Mutter, welche auf der Rücksitzbank saß, mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurden leicht verletzt und verweigerten nach der Behandlung durch den Notarzt die Einlieferung in ein Krankenhaus.