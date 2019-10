USA bereiten „harte Sanktionen“ gegen Türkei vor

Erdogan: Militäroperation trotz „Drohungen“ nicht stoppen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogankündigte an, die Militäroffensive seines Landes in Nordsyrien trotz „Drohungen“ anderer Staaten nicht zu stoppen. „Wir werden nicht den Rückzug antreten“, sagte Erdogan am Freitag in einer Rede in Istanbul. „Wir werden diesen Kampf fortsetzen, bis alle Terroristen 32 Kilometer südlich unserer Grenze gehen.“ Damit bezog sich Erdogan auf die von ihm beabsichtigte Schaffung einer „Sicherheitszone“ südlich der türkischen Grenze in Nordsyrien.