Männer können es sich leisten, mehr vorzusorgen

Frauen bräuchten mehr Finanzbildung

Aus diesem Grund sei eine private Vorsorge unerlässlich. Bei dieser liegen Männer meist vorne. Hauptgrund ist, dass sie mehr verdienen und seltener in Teilzeit arbeiten. Zudem gehen sie weniger oft in Babypause und sammeln so mehr anrechenbare Jahre an. Ein Schlüssel ist laut Raiffeisen mehr Finanzbildung bei Frauen, etwa durch Informationsveranstaltungen. Die beliebtesten Investitionsarten sind überraschend immer noch Sparbuch und Bausparer, trotz mickriger Zinsen.