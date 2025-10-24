Mutter ließ Sohn (12) bei Umzug einfach zurück

Nach stundenlanger Suche gelang es der texanischen Polizei schließlich, das Rabeneltern-Paar aufzuspüren. Sanders und Adams müssen sich nun wegen schwerer Kindesgefährdung und des „Aussetzens eines Minderjährigen ohne die Absicht zurückzukehren“ vor Gericht verantworten.

Der Zwölfjährige befindet sich mittlerweile in der Obhut des Jugendamts und bekommt psychologische Unterstützung.