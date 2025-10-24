Vorteilswelt
Durch Bilder überführt

Seriendieb nach 25 Coups endlich geschnappt

Oberösterreich
24.10.2025 07:00
25 Einbrüche gestand der Mann (Symbolbild)
25 Einbrüche gestand der Mann (Symbolbild)

Nach intensiven Ermittlungen durch die Polizei im Bezirk Urfahr-Umgebung (OÖ) konnte ein 33-jähriger tschechischer Staatsbürger in einem Hotel in Linz festgenommen werden. Der Mann gestand 25 Einbrüche, er finanzierte dadurch seine Drogensucht.



Der Mann steht im Verdacht, zwischen dem 24. Mai und 28. Juli 2025 insgesamt 25 Einbruchsdiebstähle sowie einen Fahrraddiebstahl in mehreren oberösterreichischen Bezirken begangen zu haben. Die Tatorte verteilten sich auf die Bezirke Urfahr-Umgebung, Freistadt, Linz-Stadt und Linz-Land und umfassten Einbrüche in sieben Wohnhäuser, ein landwirtschaftliches Objekt, fünf Geschäftslokale, zwei Vereinsräume von Sportvereinen, ein Tennisclubraum, eine Stockschützenhalle, vier Fahrzeuge, sowie zwei Wohnwägen, ein Wohnmobil und einen Tankautomaten.

Die Ermittlungen begannen Anfang Juli 2025, als Kriminalbeamte des Bezirkspolizeikommandos Urfahr-Umgebung bei einem betroffenen Hotel Videoaufnahmen sicherstellten, die einen zunächst unbekannten Täter beim Ausspionieren der Hotelanlage zeigten. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in der Gemeinde Vorderweißenbach, bei dem mehrere Mobiltelefone gestohlen wurden.

Zusammenarbeit mit Tschechien
Eines der Geräte konnte später in der tschechischen Stadt Pilsen vom Geschädigten geortet werden. Ein von den Ermittlern angefertigtes Lichtbild des unbekannten Täters wurde an die Kriminalpolizei in Pilsen übermittelt. Dort erkannte man eine Ähnlichkeit zu einem polizeibekannten Straftäter, woraufhin die tschechischen Behörden ihre österreichischen Kollegen informierten. Durch die Auswertung von Tatortspuren und weiteren kriminaltechnischen Erkenntnissen konnte der Tatverdacht gegen den Tschechen erhärtet werden.

Festnahme im Hotel
Die Festnahme erfolgte am 1. August 2025 durch Beamte des Bezirkspolizeikommandos Urfahr in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Linz-Ebelsberg in einem Linzer Hotel, wo er wegen Betrug – er hatte Essen und Trinken nicht bezahlt – zur Anzeige gebracht wurde. Der Beschuldigte zeigte sich in der Einvernahme geständig und räumte 25 Einbrüche in Wohnhäuser, Geschäftslokale, Vereinsräume sowie Fahrzeuge und Wohnwagen ein. Zudem gestand er auch zwei Fahrraddiebstähle in Oberösterreich und Tschechien.

Schmuck, Bargeld, Fahrräder
Der Mann aus Tschechien reiste für die Straftaten aus Tschechien an und hielt sich zeitweise in einem aufgebrochenen Wohnmobil in Linz auf, das ihm als Ausgangspunkt für seine Einbruchstouren diente. Das gestohlene Diebesgut wie Bargeld, Schmuck, Taschenuhrensammlung, elektronische Geräte, Werkzeuge, Kindermotorrad, Fahrräder beträgt 26.000 Euro, dazu kommt noch ein Sachschaden in der Höhe von rund 15.000 Euro.

Drogenlieferant verhaftet
Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er seinen Drogenbedarf teilweise über einen 47-jährigen Straftäter aus Linz deckte. Der 47-jährige mutmaßliche Drogenlieferant konnte ebenfalls von Kriminalbeamten des Stadtpolizeikommandos Linz ausgeforscht und am 22. Oktober 2025 festgenommen werden. Beide Männer wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert. 

