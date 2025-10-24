Seriendieb nach 25 Coups endlich geschnappt

Festnahme im Hotel

Die Festnahme erfolgte am 1. August 2025 durch Beamte des Bezirkspolizeikommandos Urfahr in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Linz-Ebelsberg in einem Linzer Hotel, wo er wegen Betrug – er hatte Essen und Trinken nicht bezahlt – zur Anzeige gebracht wurde. Der Beschuldigte zeigte sich in der Einvernahme geständig und räumte 25 Einbrüche in Wohnhäuser, Geschäftslokale, Vereinsräume sowie Fahrzeuge und Wohnwagen ein. Zudem gestand er auch zwei Fahrraddiebstähle in Oberösterreich und Tschechien.