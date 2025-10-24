Vorteilswelt
10 Kilometer unterwegs

Geisterfahrerin (85) ignorierte sogar die Polizei

Oberösterreich
24.10.2025 07:30
Die Lenkerin war als Geisterfahrerin unterwegs. (Symbolfoto)
Die Lenkerin war als Geisterfahrerin unterwegs. (Symbolfoto)(Bild: P. Huber)

Zuerst wendete sie auf der Innkreisautobahn (A8) ihr Fahrzeug, dann drängte sie sich auch noch an einer Straßensperre der Polizei vorbei. Erst nach mehr als zehn Kilometern konnte in Oberösterreich eine 85-jährige Geisterfahrerin gestoppt werden. Passiert ist zum Glück nichts.

Die 85-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr am Donnerstag gegen 21.15 Uhr mit ihrem Pkw entlang der Innkreisautobahn A8 und wollte eigentlich vom Stadtgebiet Ried Richtung Aurolzmünster fahren. Dabei fuhr sie bei der Auffahrt Ried offenbar versehentlich in Fahrtrichtung Wels auf die Autobahn auf. Nach einigen Kilometern wendete sie ihr Fahrzeug und fuhr als Geisterfahrerin entgegen der Fahrtrichtung zurück.

Straßensperre errichtet
Die alarmierte Autobahn-Streife errichtete bei der Höhe der Auffahrt Ried, Kilometer 52,5 eine Straßensperre. Diese ignorierte die Lenkerin und fuhr plötzlich mit ihrem Pkw zwischen der Beton-Mittelleitwand und dem stehenden Dienst-Fahrzeug durch, touchierte dabei den Streifenwagen, der dadurch beschädigt wurde.

Führerschein ist weg
Sie setzte ihre Fahrt fort und konnte schließlich bei einer neuerlichen Straßensperre bei Kilometer 60 endlich angehalten werden. Ein Alkotest verlief negativ. Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen und sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft Ried und der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

10 Kilometer unterwegs
