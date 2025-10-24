Geisterfahrerin (85) ignorierte sogar die Polizei

Die 85-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr am Donnerstag gegen 21.15 Uhr mit ihrem Pkw entlang der Innkreisautobahn A8 und wollte eigentlich vom Stadtgebiet Ried Richtung Aurolzmünster fahren. Dabei fuhr sie bei der Auffahrt Ried offenbar versehentlich in Fahrtrichtung Wels auf die Autobahn auf. Nach einigen Kilometern wendete sie ihr Fahrzeug und fuhr als Geisterfahrerin entgegen der Fahrtrichtung zurück.