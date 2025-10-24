„Ein Tsunami!“ Pinturault knöpft sich die FIS vor

„Ich denke, ich werde keine anderen Disziplinen mehr fahren“, betonte der 34-Jährige. „Ich werde nicht mehr viele Jahre dabei sein. Daher macht es für mich nicht wirklich Sinn, so viel Zeit für viele verschiedene Disziplinen zu investieren, wenn ich wahrscheinlich aufhören werde, bevor ich die Früchte ernten kann.“ Punkto Riesentorlauf werde Pinturault sein „Bestes versuchen, um wieder konkurrenzfähig zu sein“. Nach zwei schweren Verletzungen wieder den Anschluss zu finden, sei ziemlich hart.