Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seine letzte Saison?

„Ein Tsunami!“ Pinturault knöpft sich die FIS vor

Ski Alpin
24.10.2025 07:14
Alexis Pinturault (re.) findet deutliche Worte.
Alexis Pinturault (re.) findet deutliche Worte.(Bild: GEPA)

Alexis Pinturault hat offenbar keine Hoffnung, dass es dem Weltverband FIS gelingen wird, die Sicherheit im alpinen Skisport zu erhöhen. „Seit 20 Jahren gibt es keine echten Verbesserungen“, sagte der nach einem schweren Kitzbühel-Sturz vor seinem Comeback stehende Franzose bei einem Medientermin seines Ausrüsters Head in Sölden. 

0 Kommentare

Auf Nachfrage, was passieren müsste, um wesentliche Änderungen auf den Weg zu bringen, meinte Pinturault: „Ein Tsunami im FIS-Vorstand.“

Alexis Pinturault
Alexis Pinturault(Bild: GEPA)

Der Gesamtweltcup-Sieger von 2021 hatte sich im Jänner im Super-G von Kitzbühel einen Bruch am inneren Schienbeinplateau im rechten Knie sowie eine Verletzung am Innenmeniskus zugezogen, konnte das Sommertraining aber normal bestreiten. In seiner neuerlichen Comeback-Saison wird er nur in seiner erfolgreichsten Disziplin, dem Riesentorlauf, an den Start gehen. Es könnte sein letzter Winter im Wettkampfmodus sein, jedenfalls werde er spätestens nach der Saison 2026/27 seine Karriere beenden. „Das ist zu 100 Prozent sicher“, sagte Pinturault.

Lesen Sie auch:
Aleksander Aamodt Kilde findet deutliche Worte.
Debatte nach Tragödien
„Wir können nicht warten, bis Leute sterben!“
22.10.2025

  „Ich denke, ich werde keine anderen Disziplinen mehr fahren“, betonte der 34-Jährige. „Ich werde nicht mehr viele Jahre dabei sein. Daher macht es für mich nicht wirklich Sinn, so viel Zeit für viele verschiedene Disziplinen zu investieren, wenn ich wahrscheinlich aufhören werde, bevor ich die Früchte ernten kann.“ Punkto Riesentorlauf werde Pinturault sein „Bestes versuchen, um wieder konkurrenzfähig zu sein“. Nach zwei schweren Verletzungen wieder den Anschluss zu finden, sei ziemlich hart.

Neue Maßnahmen von FIS-Seite
Erst in dieser Woche hat der FIS-Vorstand neue Maßnahmen beschlossen, die besonders die alpinen Speed-Disziplinen sicherer machen sollen. Dazu zählen laut einer Aussendung eine detaillierte Prüfung aller weltweit homologierten Trainingsstrecken für die Abfahrt oder die Airbag-Tragepflicht nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Training. Zudem soll eine spezielle Arbeitsgruppe unter der Leitung der Chef-Renndirektoren Markus Waldner und Peter Gerdol eingerichtet werden, die weitere Vorschläge entwickeln soll.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
247.325 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
228.849 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
203.673 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Ski Alpin
Seine letzte Saison?
„Ein Tsunami!“ Pinturault knöpft sich die FIS vor
Lizz Görgl:
„Das Buch hat sich von selbst geschrieben“
Nächste Hiobsbotschaft
Ski-Drama! Olympia-Aus ist nun traurige Gewissheit
Posting aus dem Spital
Deutsche Ski-Hoffnung stürzt und zeigt Crash-Video
Krone Plus Logo
ÖSV-Sieger gesteht:
„Körperlich habe ich einen zu hohen Preis bezahlt“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf