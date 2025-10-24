Gewinnen Sie einen Kurzurlaub nach Südtirol

Nach einem aufwendigen Umbau startet das 4-Sterne-Superior-Hotel DIE POST am Ortler in Sulden frisch und modern in die Wintersaison. Wir verlosen 3 Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension – und das inmitten der atemberaubenden Südtiroler Bergwelt mit Blick auf den „König“ Ortler!
Ein Jahr Bauzeit, ein völlig neues Design und der unverkennbare Südtirol-Spirit: Das Hotel DIE POST am Ortler erstrahlt in neuem Glanz. Klare Architektur, Naturmaterialien und stilvolle Details schaffen ein Ambiente, das Wärme und Eleganz vereint. Ob in der neuen Ortler Sky Suite mit privater Sauna, im Panoramagarten mit Naturbadeteich oder im neuen Ortles SPA³ – hier wird Erholung zum Erlebnis.
Genuss mit Aussicht
Kulinarik auf höchstem Niveau: Die Verwöhnpension begeistert mit regionalen Spezialitäten, feinen 5- bis 7-Gänge-Menüs und einem Frühstück, das Südtiroler Lebensfreude auf den Teller bringt. Nach einem Tag im Schnee lädt die Bar oder die Bibliothek zum Entspannen ein – mit einem Glas Whisky und Blick auf die verschneite Bergkulisse.
Winterparadies Sulden
Auf bis zu 3.250 Metern Seehöhe erwartet Sie eines der schneesichersten Skigebiete Südtirols. 44 Pistenkilometer, Freeride-Hänge und Panoramablicke, die das Herz jedes Wintersportfans höherschlagen lassen. Selbst Bergsteiger-Legende Reinhold Messner hat den Ort Sulden als seinen Rückzugsort gewählt. Weitere Informationen zum völlig neu umgebauten Hotel in Sulden erfahren Sie HIER.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ macht‘s möglich: Sie haben nun die Chance auf einen Kurzurlaub für 3 Nächte für zwei Personen inkl. HP im neu eröffneten Hotel „Die Post am Ortler“. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. November aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Guten Morgen“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
