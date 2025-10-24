Vorteilswelt
Ist Kanye West schuld?

Kim Kardashian enthüllt schockierende Diagnose

Society International
24.10.2025 07:47
Kim Kardashian sorgt in der neuen Staffel von „The Kardashians“ für einen wahren Schock-Moment: ...
Kim Kardashian sorgt in der neuen Staffel von „The Kardashians“ für einen wahren Schock-Moment: Bei der Reality-TV-Darstellerin wurde „ein kleines Aneurysma“ im Gehirn gefunden.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Kim Kardashian (45) enthüllt in der neuen Staffel der Serie „The Kardashians“ eine belastende Diagnose. Bei einer ärztlichen Untersuchung sei ein „kleines Aneurysma“ in ihrem Gehirn entdeckt worden, teilte die vierfache Mutter laut US-Medien in einem Teaser für die 7. Staffel mit.

0 Kommentare

Die Ärzte hätten als möglichen Grund dafür Stress genannt, erzählt Kardashian darin laut „People Magazine“ ihrer Familie. In dem Clip ist Kardashian demnach in einem Raum zu sehen, wo eine Magnetresonanztomografie (MRT) vorgenommen wird.

Ein Aneurysma ist eine mit Blut gefüllte sackartige Ausstülpung einer Arterie, die in seltenen Fällen plötzlich aufreißen kann. Kleinere Aneurysmen werden gewöhnlich vom Arzt ohne direkten Eingriff beobachtet.

Kim Kardashian gibt ihrem Ex Kanye West die Schuld für den größten Stress in ihrem Leben. War ...
Kim Kardashian gibt ihrem Ex Kanye West die Schuld für den größten Stress in ihrem Leben. War das etwa der Auslöser für ihr Aneurysma?(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Stress mit Ex Kanye West
Als einen Grund für Stress in ihrem Leben führt Kardashian ihren Ex-Ehemann Kanye West an, mit dem sie die gemeinsamen Kinder North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) hat. Die Ehe wurde 2021 nach sieben Jahren geschieden.

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian verwandelte sich für ihre Geburtstagsparty in Paris in eine goldene ...
Dekolleté-Göttin
So megahot feierte Kim Kardashian ihren 45er!
23.10.2025
„War beunruhigend“
Kim Kardashian: Das war Grund für West-Scheidung!
16.10.2025

Der Skandalrapper fiel in der Vergangenheit immer wieder durch rassistische und antisemitische Kommentare auf. Als Mutter wolle sie ihre Kinder beschützen und von schlechtem Verhalten abschirmen, führte Kardashian weiter aus.

Porträt von krone.at
krone.at
Kommentare

