IS-Häftlinge rebellieren gegen kurdische Aufseher

Offenbar nützt die bereits als besiegt geglaubte Terrormiliz Islamischer Staat die Wirren des kurdischen Kampfes gegen die türkischen Truppen in Nordsyrien, um sich wieder zu sammeln und aktiv zu werden. Mehrere Terrorangriffe in den vergangenen Tagen tragen die Handschrift des IS. Am Freitag ist es in einem Lager für IS-Frauen und ihre Kinder zu einem Aufstand und gleichzeitigem Ausbruchsversuch gekommen. Der Aufruhr (siehe Video oben) konnte aber durch die kurdischen Sicherheitskräfte niedergeschlagen werden.