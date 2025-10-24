„Jährlich gehen sieben Milliarden Euro verloren“

Mittlerweile zählt es wohl schon zu den Binsenweisheiten, dass Europa allgemein und Österreich speziell bei digitalen Entwicklungen hinterherhinkt. Beim Thema Künstliche Intelligenz liefern sich China und die USA einen erbitterten Wettkampf, während wir erst langsam in die Gänge kommen und über eine eigene Chipproduktion nachdenken. Beim Thema Informatik scheint es aber schon ganz früh zu haken.