Ein Schatten aus der Urzeit tauchte wieder auf

Ein Morgen im Oktober, irgendwo an der Drau. Der Nebel hängt tief über dem Wasser, das in sanften Wirbeln vorbeizieht. Ein kroatischer Angler, geübt und doch nichts ahnend, spürt plötzlich ein ungewohntes Gewicht an seiner Leine. Minuten später zieht er einen Fisch aus dem Wasser, wie ihn hier niemand mehr erwartet hätte: ein Glattdick-Stör, 176 Zentimeter lang, 35 Kilogramm schwer – und ein Überlebender einer Art, die längst als verschwunden galt.