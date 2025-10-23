Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock in Deutschland

Mit der Motorsäge: Frau attackiert Kreuz in Kirche

Ausland
23.10.2025 17:13
In der Stadtkirche „Peter und Paul“ in Münchberg (Symbolbild) ist es am Mittwochabend zu einem ...
In der Stadtkirche „Peter und Paul“ in Münchberg (Symbolbild) ist es am Mittwochabend zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall gekommen.(Bild: stock.adobe.com)

In einer Kirche in Bayern ist es am Mittwochabend zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall gekommen: Eine Frau hat mit einer Motorsäge ein Holzkreuz schwer beschädigt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

0 Kommentare

Um 18.08 Uhr ging bei der Polizei Münchberg (Landkreis Hof) in Oberfranken der Notruf ein, dass in der evangelischen Stadtkirche „Peter und Paul“ eine Frau mit einer Motorsäge randaliere.

Eine Streife begab sich umgehend zum Einsatzort und traf dort auf die 55-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sie hatte zuvor das große Kreuz der Kirche mit einer kleinen Motorsäge angesägt.

Mitarbeiter der Kirche sprachen die Frau an, bevor die Beamten eintrafen und verhinderten durch ihr Vorgehen, dass die Dame das Kreuz vollständig durchsägte. Am Sockel des Kreuzes entstand durch das Einsägen ein Schaden, der sich auf mindestens 1000 Euro beläuft.

Psychische Probleme vermutet
Da die Frau offenbar unter psychischen Problemen leidet, wurde sie durch die Polizei in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Zudem muss sie sich wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf