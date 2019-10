70.000 Menschen fliehen vor türkischer Offensive

NGOs fordern Schutz von Zivilisten

„Die Militäroperationen in Nordostsyrien dürften die bereits sehr angespannte humanitäre Situation noch verschärfen“, warnte Najat Rochdi, im Büro des UN-Syrien-Beauftragten zuständig für humanitäre Fragen. Alle appellierten an die Akteure vor Ort und Regierungen, die Einfluss auf sie haben, Zivilisten zu schützen. Einen ähnliche Appell veröffentlichte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Sie rief am Freitag in einer Stellungnahme alle Kriegsparteien dazu auf, den Schutz von Zivilisten, Gesundheitspersonal und Patienten zu gewährleisten. Die Eskalation der Gewalt könne „das Trauma“, dass die syrische Bevölkerung in Jahren des Krieges schon erlitten habe, nur verschlimmern.