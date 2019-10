Assad wird Kurden nicht unterstützen

Sicherheitsrat: EU-Staaten fordern Ende der türkischen Operation

In einer dringlichen Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Donnerstag forderten die europäischen Staaten (neben den ständigen Mitgliedern Großbritannien und Frankreich auch die derzeit dort sitzenden Vertreter Deutschlands, Belgiens und Polens) ein sofortiges Ende der türkischen Militäroperation. „Neue bewaffnete Auseinandersetzungen im Nordosten werden die Stabilität der ganzen Region weiter gefährden, das Leid der Zivilisten vergrößern und weitere Vertreibungen mit sich bringen, die die Zahl der Flüchtlinge in Syrien und der Region vergrößern werden“, teilten die EU-Länder gemeinsam mit Estland, das ab kommendem Jahr im Sicherheitsrat sitzen wird, in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der Sicherheitsrat konnte sich aber auf keine gemeinsame Stellungnahme einigen. Sowohl die USA als auch Russland blockierten.