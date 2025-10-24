„Tainted Love“: Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben

Der britische Musiker Dave Ball vom Synthiepop-Duo Soft Cell („Tainted Love“) ist tot. Der Instrumentalist starb im Alter von 66 Jahren nach langer Krankheit friedlich im Schlaf in seinem Zuhause in London, wie Sänger und Bandkollege Marc Almond auf Instagram mitteilte.
Auch mehrere britische Medien wie der „Guardian“ und die Nachrichtenagentur PA meldeten die traurige Nachricht unter Berufung auf die Band.
Auf Instagram trauerte Band-Kollege Marc Almond um Dave Ball:
Standen bis zuletzt auf der Bühne
Das gelegentlich als One-Hit-Wonder missverstandene Duo stand noch bis vor wenigen Wochen gemeinsam auf der Bühne.
Almond und Ball fanden 1979 in Leeds zusammen und waren für viele andere Bands, etwa die Pet Shop Boys, stilprägend. Ihr größter Hit bleibt dennoch „Tainted Love“, mit dem sie 1981 in vielen Ländern auf Platz eins der Charts landeten. „Torch“ und „Say Hello, Wave Goodbye“ sind weitere bekannte Singles des Duos.
Hier können Sie sich den größten Hit von Soft Cell anhören:
„Brillantes musikalisches Genie“
Almond würdigte Ball als „wunderbar brillantes musikalisches Genie“, das trotz seiner Erkrankung immer wieder ins Studio zurückgekehrt sei. Das nächste gemeinsame Album mit dem Titel „Danceteria“ werde nun auch das letzte sein, schrieb Almond. Ihr letztes Konzert hatten Soft Cell im August gegeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.