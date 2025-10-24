Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach langer Krankheit

„Tainted Love“: Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben

Society International
24.10.2025 07:15
Sänger Marc Almond trauert um seinen Soft-Cell-Kollegen Dave Ball.
Sänger Marc Almond trauert um seinen Soft-Cell-Kollegen Dave Ball.(Bild: Viennareport)

Der britische Musiker Dave Ball vom Synthiepop-Duo Soft Cell („Tainted Love“) ist tot. Der Instrumentalist starb im Alter von 66 Jahren nach langer Krankheit friedlich im Schlaf in seinem Zuhause in London, wie Sänger und Bandkollege Marc Almond auf Instagram mitteilte. 

0 Kommentare

Auch mehrere britische Medien wie der „Guardian“ und die Nachrichtenagentur PA meldeten die traurige Nachricht unter Berufung auf die Band.

Auf Instagram trauerte Band-Kollege Marc Almond um Dave Ball:

Standen bis zuletzt auf der Bühne
Das gelegentlich als One-Hit-Wonder missverstandene Duo stand noch bis vor wenigen Wochen gemeinsam auf der Bühne.

Almond und Ball fanden 1979 in Leeds zusammen und waren für viele andere Bands, etwa die Pet Shop Boys, stilprägend. Ihr größter Hit bleibt dennoch „Tainted Love“, mit dem sie 1981 in vielen Ländern auf Platz eins der Charts landeten. „Torch“ und „Say Hello, Wave Goodbye“ sind weitere bekannte Singles des Duos.

Hier können Sie sich den größten Hit von Soft Cell anhören:

„Brillantes musikalisches Genie“
Almond würdigte Ball als „wunderbar brillantes musikalisches Genie“, das trotz seiner Erkrankung immer wieder ins Studio zurückgekehrt sei. Das nächste gemeinsame Album mit dem Titel „Danceteria“ werde nun auch das letzte sein, schrieb Almond. Ihr letztes Konzert hatten Soft Cell im August gegeben.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
247.325 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
228.849 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
203.673 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Society International
Nach langer Krankheit
„Tainted Love“: Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Dekolleté-Göttin
So megahot feierte Kim Kardashian ihren 45er!
Kunst oder Ausschlag?
Sängerin Grimes schockt Fans mit Gesichts-Tattoo
70 und atemberaubend:
Iman verzaubert mit ihrer zeitlosen Schönheit
So geht Boss der Bosse
Al Pacino im Pelz – cooler war der „Pate“ nie!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf