„Wahrheit, die nur wehtut, ist nicht wahr genug“

Ich denke an den Film „Good bye, Lenin“, in dem es um eine überzeugte Sozialistin in Ostberlin geht, die im Koma liegt und die Wende 1989 nicht mitbekommt. Als sie aufwacht, gaukelt ihr die Familie vor, sie würden nach wie vor in der „alten“ DDR leben, um sie zu schonen. Vorspiegeln falscher Tatsachen als Liebesdienst – im Zusammenhang mit Demenz begegnet das öfter: Dem Großvater wird erklärt, sein Auto sei in der Werkstatt, um ihm nicht sagen zu müssen, er könne nicht mehr Auto fahren. In Demenzgärten werden Bushaltestellen aufgestellt, in denen Bewohner sitzen und warten, aber der Bus kommt nie. Im Pflegeheim steht ein Zugabteil, die Alten sitzen drin und sehen idyllische Landschaften vor dem Fenster vorüberziehen, es ist ein Film, der abläuft. Kunstwelten werden geschaffen, die Menschen mit Demenz ruhig und zufrieden stimmen sollen. Das funktioniert. Ist es auch richtig?