Oberösterreicher gewinnt Patentstreit um TAN-SMS

Der Oberösterreicher Bruno Steiner hat vor dem deutschen Bundesgerichtshof einen Patentstreit um das im Online-Banking verwendete TAN-SMS-Verfahren gewonnen. Steiners TeleTan Software GmbH mit Sitz in Steyr habe sich vor dem Höchstgericht in Karlsruhe gegen die Sparda-Bank West durchgesetzt, hieß es in einer Unternehmensmitteilung am Dienstag.