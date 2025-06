Einstiger Banker fand Lebenssinn im fernen Afrika

Afrika-Alltag statt Urlaub

Die Familie lebte ein halbes Jahr in Arusha im Norden des Landes. In einer einfachen Wohnung, zwischen hupenden Motorrädern, Straßenständen und Hühnern. Kein Urlaub, sondern echtes Alltagsleben. Morgens halfen sie in einem Bildungsprojekt für Kinder aus ärmsten Verhältnissen. Englisch, Rechnen, eine warme Mahlzeit – und ganz viel Zuwendung. „Und trotzdem war da diese Lebensfreude. Ehrlich, laut, ansteckend“, schildert Binder.