Heer will ihn kaufen: „Krone“ flog mit M-346-Jet

In rund 15 Meilen Entfernung zeigt der mittlere von drei Bildschirmen vor mir plötzlich zwei Punkte. Mit freiem Auge ist am Horizont nur hellblauer Himmel über dunkelblauem Meer zu erkennen, doch wir nähern uns mit rund 1300 Kilometern pro Stunde den beiden gegnerischen Fliegern an, die uns entgegenkommen. Nach wenigen Sekunden sind die Spanier in Sichtweite. „Merged“, höre ich den deutschen Instruktor am Funk, was so viel bedeutet wie „zusammengeschmolzen“: Sein Jet und unserer haben von nun an Sichtkontakt und verbeißen sich ineinander. Beide reißen die Querruder nach links und steigen in einen brutalen Kurvenkampf ein.