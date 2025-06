Kirchenbuch lag zerschnitten auf dem Seitenaltar

Mit Bibelstellen nach oben hingelegt

„Wir legen unser Evangeliar mit den Bibelstellen, die in der Messe durchgenommen worden sind, immer geöffnet am Seitenaltar auf. Das ist eine alte Tradition“, sagt Pfarrassistent Grassegger, der sich nun Gedanken machen muss, wie der in Leder gebundene Schmöker im Wert von etwa 800 Euro restauriert werden kann. Das zerstörten Evangeliar wurde vermutlich in den 70er- oder 80er-Jahren angefertigt.