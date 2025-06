0:0 – River Plate verpasst vorzeitigen Aufstieg

Argentiniens Rekordmeister kam gegen den mexikanischen Vertreter Monterrey trotz Überlegenheit nur zu einem 0:0. Goalie Esteban Andrada ließ sich vor stimmungsvoller Kulisse in Los Angeles für zahlreiche Paraden feiern. In der Gruppe F drehte Fluminense einen 1:2-Rückstand gegen Ulsan aus Südkorea zu einem 4:2-Sieg in New Jersey.