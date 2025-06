Kilian: Erst kam der Absturz, dann der Aufbruch

Die Sommerferien 2019 nach der ersten Klasse am BG Gallus hätten für Kilian aus Bregenz unbeschwert sein können. Stattdessen markierten sie den Beginn einer Abwärtsspirale. Es begann mit einem Mädchen, das er kennenlernte, und binnen weniger Wochen veränderte sich alles: Alkohol, nächtliche Ausreißversuche, eine neue Clique und der gefährliche Reiz des Verbotenen. „Mit zwölf Jahren hat mich das fasziniert“, sagt Kilian rückblickend. Seine Mutter war hilflos, sie suchte verzweifelt Hilfe und schloss sogar die Wohnung ab – vergebens. Kilian lernte, Schlösser zu knacken. „Meine Mutter hat alles versucht und jede Beratung im Land in Anspruch genommen. Doch ich bin komplett in die falsche Richtung gegangen.“