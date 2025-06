Spenden der „Krone“-Leser helfen Trauerfamilie

„Die Kinder sind wirklich tapfer und mutig!“

Birgit Hettegger sagt: „Ich bin sprachlos. Vielen Dank an die ‚Krone‘-Leser für die Anteilnahme und die Hilfe.“ Ein Vierteljahr nach dem Schock ist der Schmerz noch immer groß. „Manchmal ist er sogar noch größer als in den ersten Tagen danach. Man realisiert jetzt erst so richtig, was passiert ist. Aber ich bin stolz auf meine Kinder, die tapfer und mutig damit umgehen.“